"21 січня розпочнеться наш перший турецький збір в Аланьї. Ми любимо проводити збори в цьому високогірному районі. Там ми зіграємо спаринги з болгарськими командами. Ймовірно, нашими суперниками будуть ЦСКА Софія, Черно Море, Славія, а також там будуть деякі македонські клуби.

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Після двох вихідних, які ми проведемо в Туреччині, ми переїдемо в Белек, де і проведемо другий збір. Ми будемо проживати в готелі "Susesi". Там ми запланували проведення 3-х контрольних матчів. Ймовірно, зіграємо з чемпіоном Казахстану Кайратом. Ще 2 інших опонента підбираються зараз.

11 лютого ми прилетимо в Запоріжжя. На 13 лютого запланований наш перший матч чемпіонату України в Маріуполі. Трохи пізніше вирішимо логістику. Або відразу із Запоріжжя повернемося додому, або звідти поїдемо на матч до Маріуполя", – поділився Шаран в інтерв'ю Sportarena.

Зазначимо, що Олександрія завершила першу частину сезону УПЛ на восьмій сходинці, маючи в активі 16 очок.

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