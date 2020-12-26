Шаран озвучив амбітні плани Олександрії на другу половину сезону УПЛ
Головний тренер Олександрії Володимир Шаран підвів підсумки осінньої частини чемпіонату України.
"Звичайно, кожен тренер хоче високих результатів від своєї команди. Тим більше, що перед нами стоять завжди найвищі завдання – потрапляння в єврокубкову зону.
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У першому колі ми провели 8 домашніх поєдинків, намагалися набрати якомога більше очок і завершити його на пристойному місці – ближче до лідерів. Результатами першої частини чемпіонату, звичайно, ми не можемо бути задоволені. Хоча розуміємо, що для цього є серйозні причини. Основна, на мій погляд, – нестабільність гри і складу. Коли у нас ніхто не випадає, ми демонструємо гідний рівень гри. За минулі півроку ми тільки два матчі поспіль зіграли оптимальним складом", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.
Нагадаємо, "жовто-чорні" завершили першу частину сезону УПЛ на восьмій сходинці турнірної таблиці, набравши 16 очок – від лідера чемпіонату Динамо їх відділяє 14 пунктів.
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