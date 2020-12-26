"Звичайно, кожен тренер хоче високих результатів від своєї команди. Тим більше, що перед нами стоять завжди найвищі завдання – потрапляння в єврокубкову зону.

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У першому колі ми провели 8 домашніх поєдинків, намагалися набрати якомога більше очок і завершити його на пристойному місці – ближче до лідерів. Результатами першої частини чемпіонату, звичайно, ми не можемо бути задоволені. Хоча розуміємо, що для цього є серйозні причини. Основна, на мій погляд, – нестабільність гри і складу. Коли у нас ніхто не випадає, ми демонструємо гідний рівень гри. За минулі півроку ми тільки два матчі поспіль зіграли оптимальним складом", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

Нагадаємо, "жовто-чорні" завершили першу частину сезону УПЛ на восьмій сходинці турнірної таблиці, набравши 16 очок – від лідера чемпіонату Динамо їх відділяє 14 пунктів.

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