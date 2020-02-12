Шаран озвучив амбітні плани Олександрії на другу частину сезону

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про завдання, які поставив перед командою президент "жовто-чорних".

"Перед тренувальним збором була зустріч з президентом клубу. Він заявив, що ми хочемо грати в Лізі Європи, бажано на груповому етапі. Але на перший план виходить завдання потрапити в єврокубкову зону.

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Прекрасно розуміємо, що і Зоря, і Десна, і Динамо – це дуже серйозні суперники. Але будемо намагатися робити все можливе. Я бачу, що у хлопців мотивація є, стимул є, в цьому плані все в порядку. Будемо налаштовуватися на кожен матч, а не лише на зустрічі у першій шістці. Перед шісткою ще є 4 важливих матчі у весняній частині чемпіонату. Та й у Кубку хочеться дати бій Динамо", – сказав Шаран у коментарі програмі "Футбольний формат".

До слова, Олександрія перед стартом другої частини сезону з 33-ма очками посідає п’яту сходинку в чемпіонаті України.

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