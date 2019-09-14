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Шаран оцінив новачків Дубру та Тейшейру

10:06 220 Читать на русском
Шаран оцінив новачків Дубру та Тейшейру
Жоау Тейшейра / ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував перспективи Каспарса Дубри та Жоау Тейшейри.

"Дубра зіграв у чемпіонаті вже кілька матчів. Подивилися, як він за збірну зіграв, але, на жаль, 0:6 від Австрії вони отримали. В принципі, він втягнувся вже, трохи перебудовується, тому що у нас інші вимоги. Але в плані захисту хотілося б додавати.

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Тейшейра вже спілкується з хлопцями, тому що у нас англійською володіють гравці, 3-4 футболісти дуже непогано володіють нею. Розуміє, що ми від нього вимагаємо. Хоч і по матчу, що я бачив, є претензії, але ми з ним поспілкувалися, хлопець розуміє, що ми будемо вимагати. Але він ще не в тих кондиціях, які хотіли би бачити.

Сподіваємося, він нам допоможе. Може, не в наступному матчі, але найближчим часом сподіваємося на цього гравця", – сказав Шаран Футбол NEWS.

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Теги
Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран Каспарс Дубра Каспарс Дубра Жоау Тейшейра Жоау Тейшейра
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