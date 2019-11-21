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Шаран покараний за свою поведінку під час матчу з Олімпіком

15:52 224 Читать на русском
Шаран покараний за свою поведінку під час матчу з Олімпіком
Володимир Шаран / фото: ФК Олександрія

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ прийняв рішення щодо головного тренера Олександрії Володимира Шарана в матчі 14-го туру УПЛ проти Олімпіка (0:0).

 
Юрій Паньків 4’
4’ Юрій Паньків

Шаран отримав вилучення у тому матчі, за що КДК УАФ дискваліфікував його на два матчі УПЛ. Також коуч покараний ще одним матчем умовно, повідомляє прес-служба УАФ.

Шаран отримав вилучення у матчі проти Олімпіка за надмірні емоції і суперечки з арбітром

Олександрійський клуб в наступних трьох турах УПЛ зіграє проти Зорі, Десни та Ворскли. Голкіпер Олександрії Юрій Паньків дискваліфікований на один матч УПЛ, ще один – умовно.

Нагадаємо, перше попередження від Сергія Бойка 48-річний фахівець отримав за те, що вдарив м'яч. "Гірчичник" не вплинув на поведінку Шарана, і він продовжував активно виражати своє невдоволення роботою арбітра.

Суперечка досягнула свого апофеозу на 83-й хвилині, коли тренер Олександрії вкотре почав щось доводити судді – друга жовта і вилучення. Своєю чергою Паньків отримав червону картку вже на 4-й хвилині того матчу.

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Теги
КДК УАФ Олімпік - Олександрія Юрій Паньків Юрій Паньків Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
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