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Шаран: Олександрія переважала Львів

07:30 241 Читать на русском
Шаран: Олександрія переважала Львів
Володимир Шаран / ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував перемогу над Львовом (2:0) у матчі 9 туру УПЛ.

36’ Євген Банада
90+2’ Денис Безбородько
 
36’ Євген Банада
90+2’ Денис Безбородько

"Найбільшим хвилюванням у сьогоднішньому поєдинку було те, що ПФК Львів – незручний суперник для нас. Коли команда ще називалася Верес і згодом, коли була перейменована у Львів... Ми у домашніх поєдинках не здобули жодної перемоги. Враховуючи те, що Володимир Іванович Мазяр працював ще зі Сталлю, ми теж не могли перемогти їх вдома.

Олександрія – Львів –​​​​​​​ 2:0 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Знали, що у тренера суперників сьогодні – день народження. І через це ще більше хвилювалися. Завжди футболісти хочуть зробити подарунок своєму тренеру.

За два дні до гри, коли ми тренувалися на центральному стадіоні, я бачив, що хлопці були у досить хорошому настрої, добре рухалися. Але так буває, що якщо команда біжить за два дні до гри, то потім відбувається спад. Сьогодні був не той рух, не та швидкість, багато браку, якась інертність та невпевненість. Може, сили берегли на четвер.

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Але найголовніше, що ми здобули сьогодні перемогу. Грою у більшості часу я залишився незадоволений. До кінця було хвилювання, що команда суперників може зрівняти рахунок. І це була б трагедія, бо ми переважали суперників у цьому поєдинку", – цитує Шарана офіційний сайт Львова.

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Львів Львів Олександрія - Львів Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
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