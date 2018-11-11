Шаран: Олександрія не звертає уваги на 2-е місце в турнірній таблиці УПЛ

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився враженнями після матчу з Арсеналом-Київ 15 турі УПЛ.

"Перемога впевнена за рахунком, але насправді це був важкий матч для нас, суперник зробив все, щоб відігратися. Паньків – молодець, виручив нас, взявши одинадцятиметровий. На початку матчу було багато стандартів біля наших воріт, але ми витримали і потім Шастал забив.

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В другому таймі Арсенал додав, але хлопці молодці, що витримали і довели матч до перемоги. Зараз для нас важлива кожна перемога. Спрацювали наші заміни – Ковалець і Задерака посилили гру.

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Не звертаю увагу на друге місце, у нас зовсім інше завдання. Для нас важлива перша шістка, подивимося в міжсезоння, чи буде команда посилюватися", – сказав Шаран в ефірі телеканалу "Футбол 2".