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Шаран: Олександрія не звертає уваги на 2-е місце в турнірній таблиці УПЛ

09:05 570 Читать на русском
Шаран: Олександрія не звертає уваги на 2-е місце в турнірній таблиці УПЛ
Володимир Шаран / фото: ФК Карпати

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився враженнями після матчу з Арсеналом-Київ 15 турі УПЛ.

"Перемога впевнена за рахунком, але насправді це був важкий матч для нас, суперник зробив все, щоб відігратися. Паньків – молодець, виручив нас, взявши одинадцятиметровий. На початку матчу було багато стандартів біля наших воріт, але ми витримали і потім Шастал забив.

Арсенал-Київ – Олександрія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

В другому таймі Арсенал додав, але хлопці молодці, що витримали і довели матч до перемоги. Зараз для нас важлива кожна перемога. Спрацювали наші заміни – Ковалець і Задерака посилили гру.

Олександрія розгромила Арсенал-Київ та вийшла на друге місце

Не звертаю увагу на друге місце, у нас зовсім інше завдання. Для нас важлива перша шістка, подивимося в міжсезоння, чи буде команда посилюватися", – сказав Шаран в ефірі телеканалу "Футбол 2".

Україна15 тур

Арсенал-Київ - Олександрія: Субота 10 листопада 2018

Арсенал-Київ
Матч завершено
0 : 3
Олександрія
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Теги
Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран Арсенал-Київ - Олександрія
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