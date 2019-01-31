Шаран незадоволений рівнем гравців, які прибувають на перегляд в Олександрію

Наставник Олександрії Володимир Шаран розповів, чи знайшов підсилення для команди.

"На перегляді було два легіонера, які не підійшли, на жаль. Ми переглядаємо-переглядаємо, але це все не того рівня гравці, яких хотілося б бачити.

"Я би знайшов спільну мову з Хачеріді", – Шаран – про трансферні плани Олександрії

Сьогодні буде вирішуватися ситуація по одному гравцеві, якого хочеться бачити в нашій команді. Є ще виконавець в атакувальну ланку, а також центральний захисник. Два-три дні – і питання будуть вирішені. Цих футболістів я хотів би бачити в команді", – сказав Шаран в ефірі "Футбол NEWS".

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