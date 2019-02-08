Шаран: Незадоволений кадровим потенціалом Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про кадрові проблеми команди.

"Іван Шранц і бразилець Андерсон Чубі, які були в Олександрії на перегляді? Обидва залишалися у нас недовго – після першого ж спарингу їх відправили додому.

Шаран незадоволений рівнем гравців, які прибувають на перегляд в Олександрію

Я завжди робив і буду робити ставку на українських футболістів. Самовіддана праця, наполегливість і взаєморозуміння з їх боку – все це є в тренувальному процесі. Підганяти ж кого-небудь, як трапляється в роботі з іноземцями, я не хочу.

Ми очікуємо приїзду потенційного новачка на позицію нападника, якого я хотів би бачити в нашій команді. Це гравець хорошого рівня, до того ж з українським паспортом. Але поки питання ще не вирішилось.

На даний момент не відчуваю задоволення кадровим потенціалом команди. Вона укомплектована не в повному обсязі – особливо після того, як пішов з команди Бондаренко", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

Яремчук, Бондаренко, Коломоєць та ще 6 гравців, яких розкрив Володимир Шаран