toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО НІМЕЧЧИНА

Шаран не вірить у можливість правильної підготовки гравців до запланованої дати відновлення УПЛ

00:20 198 Читать на русском
Шаран не вірить у можливість правильної підготовки гравців до запланованої дати відновлення УПЛ
Володимир Шаран / Сайт Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран скептично налаштований щодо можливості набрати повноцінну форму за два тижні.

"Вважаю, що підготувати футболістів за такий термін – нереально. Але завдання тренерського штабу полягає в тому, щоб підтягнути фізичні кондиції.

"Сподіваємося зіграти поєдинок проти Динамо в кінці травня": Каштру оцінив готовність Шахтаря до відновлення матчів

Теоретично часу до 30 травня вистачить, але вважаю, що його все ж може забракнути для якомога кращих кондицій. Підготувати зможемо, але як – буде відомо пізніше", – пояснив Шаран в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, перед зупинкою чемпіонату України Олександрія йшла на п'ятій сходинці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 6 очок.

Олександрія – "найсухіша" команда УПЛ, рівність Динамо та Шахтаря, матчі Барселони гарантують голи на 97%

blog_ava
Миколенко зробив несподіване зізнання щодо майбутнього в Динамо
14 травня
5354
Теги
Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
14
год
:
48
хв
Хоффенхайм
16:30
Герта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук