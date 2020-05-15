Шаран не вірить у можливість правильної підготовки гравців до запланованої дати відновлення УПЛ

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран скептично налаштований щодо можливості набрати повноцінну форму за два тижні.

"Вважаю, що підготувати футболістів за такий термін – нереально. Але завдання тренерського штабу полягає в тому, щоб підтягнути фізичні кондиції.

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Теоретично часу до 30 травня вистачить, але вважаю, що його все ж може забракнути для якомога кращих кондицій. Підготувати зможемо, але як – буде відомо пізніше", – пояснив Шаран в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, перед зупинкою чемпіонату України Олександрія йшла на п'ятій сходинці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 6 очок.

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