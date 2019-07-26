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Шаран не повністю задоволений комплектацією Олександрії – наставник команди назвав проблемну позицію

08:00 665 Читать на русском
Шаран не повністю задоволений комплектацією Олександрії – наставник команди назвав проблемну позицію
Володимир Шаран / Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про готовність команди до нового сезону.

"Команду покинули чимало гравців, новачків ми представили. Не можу сказати, що я повністю задоволений комплектацією. У нас є одна незакрита позиція – центрального захисника.

"У них треба запитати, чому так трапилося", – Шаран звинуватив Суркіса та агентів у зриві трансферу Алібекова

Збори пройшли відмінно, в хороших умовах, що важливо. На зборах закладаються не тільки основи фізичної готовності, а й психологічної. Перемоги в контрольних матчах з АЗ, Андерлехтом і Стандардом додали впевненості нашим гравцям.

Олександрія визначилась з місцем проведення домашніх матчів Ліги Європи

Зі Стандардом був найкращий матч, наші гравці показали дійсно хороший футбол", – передає слова Володимира Шарана офіційний сайт Олександрії.

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Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
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