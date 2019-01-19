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Шаран: Не очікував, що Олександрія буде конкурувати з Динамо

14:14 246 Читать на русском
Шаран: Не очікував, що Олександрія буде конкурувати з Динамо
Володимир Шаран / фото із соцмереж

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран приємно вражений прогресом своєї команди в нинішньому сезоні.

"Взагалі, якщо озиратися на минулий сезон, то його можна поділити на дві частини. Олександрія не потрапила в першу шістку і було багато запитань. Але зараз про минулий сезон всы забули. Треба рухатися далі.

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Було прикро не потрапити в першу шістку, тому що ми не поступалися жодній команді. Тільки за результатом. Ми не могли перемогти. У нас було 14 нічийних поєдинків. Із них – половину, точно, ми могли вигравати. Це десь зачепило і футболістів, і тренерський штаб, і президента.

Я не очікував того, що Олександрія конкуруватиме з Динамо. У нас було завдання конкурувати з Маріуполем, Зорею, Ворсклою. З тими командами, які нам під силу.

Не хочу говорити про Динамо, скажу про нашу команду. Перша перемога, над Карпатами, додала нам упевненості. Потім друга перемога – над Зорею. Хлопці відчули, що вони можуть грати з будь-якою командою.

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11 перемог і впевнена гра в багатьох поєдинках. Ми поміняли трохи стиль, але залишилося найголовніше – самовідданість на полі. Приємно було перебувати на другій і на третій позиції. Ми нижче не опускалися", – цитує Шарана footballhub.

Теги
Динамо Динамо Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
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