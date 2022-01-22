"Багато гравців приїхало на перегляд, тренерський штаб вже познайомився з тими футболістами, які на контракті в клубі. Роботи багато, дворазові заняття, акцент на фізичній підготовці. Звісно, ​​переглядаємо потенційних новачків. Після гри з Дебреценом починається вирішальний збір перед вильотом до Туреччини.

Шаран озвучив вимоги, які ставив перед керівництвом Миная

Проситиму журналістів і всіх, щоб менше уваги звертали на Селезньова. Він такий самий рівноцінний гравець, як і всі інші в Минаї. Я сказав йому, щоб він поводився так, як має поводитися професійний футболіст. Ми з ним домовились.

Я бачу, як він самовіддано і наполегливо працює. Він скинув пару кілограмів, я сподіваюся на цього гравця. Я зациклюватися на ньому не буду. У нас насамперед колектив, я хлопцям це пояснив. Тож сподіваюся, що ми порозуміємося", – сказав Шаран у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 50-річний фахівець очолив Минай 14 січня 2022 року. За підсумками осінньої частини сезону "лиси" набрали 10 очок і посідають у турнірній таблиці УПЛ передостанню сходинку.

Шевченко вимагає фантастичну зарплату в нового роботодавця – український тренер садить конкурента на лаву запасних