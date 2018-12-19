Шаран назвав трансферні цілі Олександрії – команду очікує значне підсилення

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран планує серйозно поборотись за найвищі місця УПЛ в другій половині сезону.

"Я зустрічався з президентом клубу – ми обговорювали можливий продаж в інший клуб одного з наших гравців. Варто зазначити, що він не горить бажанням розлучатися з провідними виконавцями, позаяк нашим пріоритетом є єврокубки. Президент так і сказав: "Моя мета не продавати футболістів, а прагнути до досягнення результатів".

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Мені, як тренеру, ця позиція до душі. Особливо якщо врахувати, що для Олександрії це важливий гравець, і я хотів би залишити його в команді хоча б до кінця сезону. Сподіваюсь так і буде.

Крім того, обговорювалося питання і кадрових придбань. Я сказав президенту, що для посилення команди нам будуть потрібні три-чотири футболісти високої кваліфікації, на придбання яких потрібні певні кошти. Він дав добро. Що ж, тепер все залежить від продуктивності селекції та агентів, з якими працюємо.

Ми не будемо запрошувати футболістів на перегляд під час зборів, а маємо намір взяти сильних виконавців, здатних допомогти Олександрії. В першу чергу, хотілося б підсилити лінію оборони", – цитує Шарана www.sport-express.ua.

Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Олександрія третю сходинку в турнірній таблиці.

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