Головний тренер "жовто-чорних" Володимир Шаран зізнався, проти кого його команді найважче грати в УПЛ.

"Хто з суперників по чемпіонату був для Олександрії найнезручнішим? Той, хто закривався на своїй половині поля.

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Львову ми змогли забити лише з 11-метрової позначки. Рух, хоч і пресингував, але перевага була на нашому боці. У підсумку – 0:0. А Минаю ми і зовсім програли", – сказав Шаран у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, на зимову паузу Олександрія пішла на восьмій сходинці турнірної таблиці чемпіонату України, набравши 14 очок. Від лідера першості – Динамо – підопічні Шарана відстають на 14 пунктів.

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