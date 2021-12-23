"Ми зустрілися, переговорили. Приємна компанія: президент, віце-президент, директор клубу, спортивний директор. Сіли, поспілкувалися, години три приблизно. На цьому все завершилося. Я поїхав далі відпочивати. Я був у Східниці, за мною приїхали, забрали до Ужгорода. Потім я поїхав назад.

Шаран підтвердив, що провів переговори з Минаєм

Амбіції є, ми говорили про це. Залишити команду в УПЛ – це також амбіції. Я сказав, що і як бачу. Я працював багато років у Олександрії, там є певні умови, щоб команда прогресувала. Хочеться працювати, але команді потрібне посилення. Люди хочуть ставити завдання та виконувати їх. Але потрібні умови для гравців.

Для мене фінанси – не найголовніше. Хочу, щоб футболісти заробляли та виконували завдання, які ставляться. Для цього потрібні певні умови: тренувальні поля, харчування, проживання", – поділився Шаран у коментарі Футбол News.

Нещодавно Минай оголосив про розрив контракту з Ігорем Леоновим. Після 18-ти турів чемпіонату України закарпатці розташувались у зоні вильоту на 15-й сходинці.

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