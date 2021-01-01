"Гравців, що покинуть нас, є п’ятеро. Це стосується Дмитра Рудика, який був у нас третім воротарем і не брав участі у цьому чемпіонаті. Під час пандемії він захворів і ми змушені були використовувати іншого голкіпера – В’ячеслава Борисенка із дубля.

Олександрія зіграє контрольний матч з чемпіоном Казахстану – Шаран розкрив плани на зимові збори

Закінчились контракти у Максима Задераки, Василя Грицука та Олексія Довгого, і за погодженням із президентом клубу Сергієм Кузьменком було вирішено їх не продовжувати. Залишить команду також і Денис Безбородько. Хоча у нього угода ще на півроку, ми домовились, що будемо її розривати", – цитує Шарана UA-Футбол.

Зауважимо, тренер раніше також анонсував омолодження складу. Олександрія ж завершила першу частину сезону УПЛ на восьмій сходинці.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ