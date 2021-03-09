"Власне кажучи, сподівався, що буду нервувати менше, ніж в середу (у матчі Кубка України, – Футбол 24), але не вийшло. Ми розуміли, що обидві команди будуть прагнути перемоги, особливо СК Дніпро-1. Команда грає і заслуговує іншого місця.

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І ми розуміли наші кадрові проблеми: Лучкевич, Ковалець, Гордієнко, Бухал. Тому вважаю, що правильно побудували свою гру, вибравши схему з трьома центральними захисниками. Діями в захисті я задоволений, адже зіграли на нуль. А в атаці зіграли не так, як хотіли. Але попри кадрові проблеми, розуміємо, що нічийний результат для нас прийнятний у цьому матчі. СК Дніпро-1 у другому таймі мав забивати двічі або тричі.

Чи збираємося ми у цьому сезоні ще боротися за єврокубки? Звичайно, адже ще грати і грати. Я говорив ще на початку нашому президенту: якщо не буде серйозних кадрових проблем, ми будемо до кінця боротися. Розуміємо, що не вистачає лавки, яка повинна бути у команд, які ставлять високі цілі.

У нас є Кубок і в чемпіонаті ще не все втратили. Ми не сподіваємося наздогнати Десну або Зорю, але реально можемо поборотися за 5-ту сходинку. Все це буде залежати від стабільності складу", – цитує Шарана офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, після 17-ти турів Олександрія посідає у турнірній таблиці УПЛ шосту сходинку, набравши 23 очки.

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