Шаран: На початку матчу Олександрія неправильно грала, але мої гравці – справжні чоловіки

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився враженнями від матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Сент-Етьєна (1:1).

"Здобуте очко в турнірному плані не означає нічого. Ми хотіли показати хороший футбол, і зробили це, наскільки нам вистачило сил. Також ми хотіли допомогти Україні в таблиці коефіцієнтів. Найголовніше, що хлопці відпрацювали після важкої зустрічі з Динамо в чемпіонаті. Психологічно вони були незадоволені тим результатом. Також був важкий переліт.

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На початку матчу ми трохи неправильно грали. Ми готувалися до двох тактичних схем. Ми знали, що Сент-Етьєн може зіграти за схемою 4-3-3. Так воно і вийшло. Трохи не розібралися. Але потім все було нормально.

Мої гравці – справжні чоловіки. Ви не уявляєте, який у них був стан після перельоту. Не було емоцій, було важко. Найголовніше, що витримали, нікого не зводили судоми. Але було видно, що в кінці ми трохи підсіли. Заміни вийшли пізніми, адже не хотілося нічого ламати", – цитує Шарана телеканал Футбол 1/2.

Нагадаємо, Олександрія втримала нічию проти Сент-Етьєна в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи (1:1).

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