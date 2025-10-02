Олександрія може повернути Володимира Шарана в клуб, повідомляє SportArena.

Олександрія отримала покарання від КДК УАФ за поведінку вболівальників у матчі проти Динамо

Керівництво "містян" розглядає призначення свого колишнього наставника на посаду головного тренера дубля команди.

Шаран очолював Олександрію з 2013 по 2021 роки. Разом із ним "містяни" повернулись і закріпились в УПЛ. Шаран у сезоні 2018/2019 привів Олександрію до третього місця в УПЛ, а у кампанії 2019/20 його команда грала в груповому етапі Ліги Європи.

Останнім місцем роботи Шарана був Минай, який він очолював з 2022 по 2023 роки.

Олександрія втримала мінімальну перемогу над Полтавою