Шаран може сенсаційно повернутися в Олександрію – відомий тренер отримає нову роль
10:50 - Читати іншою мовою
Колишній тренер Олександрії Володимир Шаран може стати головним наставником дубля Олександрії.
Олександрія може повернути Володимира Шарана в клуб, повідомляє SportArena.
Олександрія отримала покарання від КДК УАФ за поведінку вболівальників у матчі проти Динамо
Керівництво "містян" розглядає призначення свого колишнього наставника на посаду головного тренера дубля команди.
Шаран очолював Олександрію з 2013 по 2021 роки. Разом із ним "містяни" повернулись і закріпились в УПЛ. Шаран у сезоні 2018/2019 привів Олександрію до третього місця в УПЛ, а у кампанії 2019/20 його команда грала в груповому етапі Ліги Європи.
Останнім місцем роботи Шарана був Минай, який він очолював з 2022 по 2023 роки.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter