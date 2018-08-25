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Шаран: Ми давно не грали так агресивно в першому таймі, як в матчі проти Ворскли

22:55 3 Читать на русском
Шаран: Ми давно не грали так агресивно в першому таймі, як в матчі проти Ворскли
Володимир Шаран / фото: ФК Олександрія

Наставник Олександрії Володимир Шаран прокоментував перемогу своєї команди в матчі проти Ворскли (2:0).

"Дуже хороший матч, думаю сподобався всім вболівальникам. Ми давно не діяли так агресивно, як у першому таймі. Практично жодного шансу не дали команді суперника. Хлопці хотіли перемогти.

Олександрія – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми зустрічали суперника вище, пресингували, не давали їм виконувати довгі передачі, особливу увагу приділили Шарпару, який веде гру полтавчан. Хочу подякувати команді, що вона витримала цей темп. У першому таймі могли забивати і більше.

Важливо, що ми змінили 4-х гравців, які були не в найкращих кондиціях після матчу з Динамо. Мені приємно, що футболісти чесно сказали, що не готові грати. Освіжили склад і дали зіграти Протасову та Ковальцю.

Я сказав хлопцям перед матчем, що на 50 відсотків гру вирішуватимуть стандарти. До кожного потрібно було підходити як до останнього. У другому голі здорово розіграли комбінацію.
Ми не дивимося на турнірну таблицю, чемпіонат дуже довгий. На розмови про бронзу я не звертаю уваги. Потрібно реально дивитися на речі, головне, щоб гравці були здорові", – розповів Шаран телеканалу Футбол.

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Україна6 тур

Олександрія - Ворскла: Субота 25 серпня 2018

Олександрія
Матч завершено
2 : 0
Ворскла
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Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран Олександрія - Ворскла Ворскла Ворскла
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