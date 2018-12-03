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Шаран: Кваліфікація Ліги чемпіонів? Багато чого буде залежати від зимового підсилення

21:25 257 Читать на русском
Шаран: Кваліфікація Ліги чемпіонів? Багато чого буде залежати від зимового підсилення
Володимир Шаран / фото із соцмереж

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував мінімальну перемогу над Ворсклою у 17 турі УПЛ (1:0).

"Наш план спрацював. Це дуже важлива перемога в стратегічному плані. Після матчів з Динамо наступний поєдинок завжди не найяскравіший, але ми зіграли в прагматичний футбол і досягли результату. Це дуже важливо.

Ворскла – Олександрія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Що б я вибрав – кваліфікацію ЛЧ або групу ЛЄ? Рано про це говорити. Приємно перебувати на другій сходинці, але попереду багато матчів. Багато чого буде залежати від зимового підсилення. На Цурікова чекає операція, Полярус був травмований, Грицук пропускає.

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Зберегти поточний склад? Думаю, у нас вийде. Поки ніхто не хоче йти. У нас є стабільність у фінансовому плані. За Кирила Ковальця ми боролися, а ще за Максима Задераку. Спасибі президенту, що він мене зрозумів і зробив так, щоб вони були в нашій команді", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

Україна17 тур

Ворскла - Олександрія: Понеділок 03 грудня 2018

Ворскла
Матч завершено
0 : 1
Олександрія
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Олександрія Олександрія Ворскла - Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
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