Шаран: Гравці Олександрії дуже засмучені, що зіграли внічию

Наставник Олександрії Володимир Шаран поділився враженнями від поєдинку 14 туру УПЛ проти Десни.

"Ми налаштовувалися тільки на перемогу і по грі її заслуговували, але потрібно грати до кінця і забивати другий м'яч, щоб відчувати себе спокійно. Безумовно, хлопці дуже засмучені, що зіграли внічию.

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Причина, чому не вдалося реалізувати моменти – в майстерності. Ми готові фізично на хорошому рівні для українського чемпіонату, ми багато пресингували, що було заплановано, підготовлено.

Протягом всього поєдинку робити це – непросто, але ми витримували цей темп, робили все щоб вище зустрічати суперника, який багато комбінує. Ми врахували ці особливості опонента і зіграли з ними по-іншому, ніж у виїзному матчі.

У нас було достатньо контролю м'яча, але ті позиційні атаки, які ми проводили були недостатньо гострі. Хотілося б, щоб наші футболісти брали більше ініціативи на себе, наносили більше ударів – цього не вистачило в цьому поєдинку.

Наше завдання – потрапити в шістку. У нас не настільки кваліфіковані гравці групи атаки, які можуть досягати успіху в кожному поєдинку. Ми перемагаємо за рахунок колективних дій, за рахунок фізичної підготовки, самовіддачі. У нас команда – пристойного рівня", – сказав Шаран у ефірі телеканалу "Футбол 1".

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