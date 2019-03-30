Шаран: Гравці Олександрії будуть оштрафовані, якщо захворіють до гри з Шахтарем

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря у 23 турі УПЛ.

"Я сказав гравцям, що вони будуть оштрафовані, якщо захворіють до гри з Шахтарем. А то вони думають, що вже весна прийшла, але вітер холодний, а у нас тренування більше статичного характеру, маю на увазі вправи.

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Я вже хотів би побачити Кулача на футбольному полі, але з Шахтарем він не має права грати, а так хлопець дійсно хоче, але що поробиш, якщо він отримав травму на тренуванні.

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Не можу сказати, що ми зможемо зіграти проти Шахтаря першим номером. Ми не з багатьма командами можемо так зіграти, наприклад, Чорноморець віддав нам ініціативу і намагався шукати момент на контратаках", – цитує Шарана сайт телеканалів "Футбол 1/2".