Шаран готується до надважкого тижня Олександрії – попереду Ліга Європи, Динамо та Шахтар

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран оцінив стан своєї команди перед надважливими матчами у чемпіонаті України та єврокубках.

"Попереду дуже важкий період. Три матчі за тиждень з Динамо, Сент-Етьєном і Шахтарем. Буде дуже важко. Поки безпосередньо готувалися до Динамо, вивчали їх.

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Звичайна підготовка, нічого нового ми не вигадуємо. Фізичний та психологічний стан на хорошому рівні. Ми перемогли в минулому турі, у нас є очковий гандикап в турнірній таблиці, щоб впевненіше себе почувати в матчі з Динамо", – сказав Шаран в ефірі ФутболNEWS.

Нагадаємо, сьогодні Олександрія проведе виїзний матч проти Динамо, а вже в четвер зустрінеться з Сент-Етьєном у Лізі Європи.

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