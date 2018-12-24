Шаран: Думаю, що наші ряди поповнить Дедечко, також розмовляємо з українцем, що грає за кордоном

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про трансферні плани команди під час зимової перерви.

"Думаю, що наші ряди поповнить Дедечко. Ми розмовляємо з ним. Думаю, він буде в нашій команді. Також розмовляємо з українським гравцем, який грає за кордоном. Якщо вийде, то візьмемо його в оренду.

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Також шукаємо нападника. Швидше за все, це буде легіонер. Але про це ще рано говорити, тому що ще немає такої кандидатури, щоб підсилити нашу лавку", – сказав Шаран в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, Олександрія пішла на зимову перерву перебуваючи на 3 місці у турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Шарана мають в активі 36 очок та на 8 пунктів випереджають Зорю, яка йде 4-ю.