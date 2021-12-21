Минай поки не може закрити питання з новим головним тренером.

Найімовірніше, що закарпатців очолить Володимир Шаран, який вже встиг провести переговори з президентом клубу.

Шаран підтвердив, що провів переговори з Минаєм

Однак, за інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, 50-річний фахівець досі не дав Минаю остаточну відповідь. Клуб уже має кілька альтернатив. Олег Лужний – найзірковіше ім'я у списку, але його фінансові запити занадто високі.

Якщо ж Шаран не погодиться, то головним кандидатом стане Юрій Мороз, який невдовзі звільнить місце в Чорноморці Роману Григорчуку. Також закарпатці не забувають про Ігоря Климовського.

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