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Шаран: Для наших гравців 26 днів відпустки – забагато

11:21 246 Читать на русском
Шаран: Для наших гравців 26 днів відпустки – забагато
Володимир Шаран / фото: ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про підготовку команди до сезону 2018/19.

"Що стосується новачків, то їх можна використовувати і на фланзі, маю на увазі більше Задераку, і в центрі поля, адже нам не вистачало креативу. Ковалець може віддати хорошу передачу і забити може. Варіанти є різні.

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Для наших гравців відпустка 26 днів – забагато. Відпочивати завжди добре, але фізичні кондиції потрібно було підтягувати. Ми це робили і перед виїздом в Болгарію і протягом всього збору. Було видно, що фізичні кондиції не на рівні. Не можу сказати, що я залишився задоволений грою команди, але в цілому, по організації в останніх матчах, хлопці діяли непогано. Однак технічного браку було багато.

Команда з технічної точки зору дуже швидко працює з м'ячем, думає. Легіонери додали креативу, думки. Видно, що команда вже зігралася і ставить перед собою високі цілі. Ми будемо це враховувати і хлопці це також розуміють", – цитує Шарана телеканал Футбол 1.

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Володимир Шаран Володимир Шаран Олександрія Олександрія
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