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Шаран: Чекаю, аби у новому році ми нарешті визначилися з форматом чемпіонату

21:15 0 Читать на русском
Шаран: Чекаю, аби у новому році ми нарешті визначилися з форматом чемпіонату
Володмир Шаран / Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився очікуваннями від 2019-го року.

"У новому році я чекаю зрушень у кращий бік у нашому футболі. Щоб ми нарешті визначилися з форматом чемпіонату, і в тому ж напрямку, як і раніше, працювали всі клуби.

Шаран: Завершити рік на другому місці було б занадто для Олександрії

Хотілося б, щоб Чемпіонат України був повноцінним, і нарешті настала якась стабільність. А ще, щоб збірна України успішно пройшла крізь сито відбіркових матчів континентальної першості та якомога частіше тішила уболівальників", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

Шаран – найкращий тренер УПЛ 2018 року, Фонсека та Хацкевич – у трійці

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Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
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