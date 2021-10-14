"За місяць буде видно, що і як. Головне, щоб всі основні гравці були здорові і перебували у хороших фізичних кондиціях. Адже зараз будуть чергові матчі у Лізі чемпіонів, і, звичайно ж, багато збірників будуть у них задіяні.

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Грати зі збірною Боснії у неї вдома буде дійсно важко. Якщо притиснутися до свого штрафного майданчика і віддати ініціативу супернику, то розраховувати на переможний результат вельми складно. Варто також враховувати, що у Львові троє основних гравців боснійської команди пропускали гру, а у черговому поєдинку тренер зможе на них орієнтуватися. Але як би там не було, у нас буде більше шансів на контратаку. Однак будувати гру проти такої команди із розрахунком на контратаки буде дуже важко. Не сказав би, що збірна Боснії і Герцеговини – команда топ-рівня, але по львівському матчу вона мені сподобалася. Після пропущеного м'яча вона грала непогано.

Я вважаю, що у заключному поєдинку відбіркового етапу збірна України теж буде грати за звичною схемою, нічого не змінюючи. Але потрібно реалізовувати свої моменти, і, перш за все, зіграти "на нуль" в обороні. Сказати, що ми взагалі не можемо розраховувати на перемогу – це буде неправильно. Але буде непросто. У Львові опорні півзахисники, і Ярмоленко, і Циганков, і Яремчук дуже глибоко грали. Як тільки починали діяти трохи вище – відразу ж була зовсім інша картинка", – сказав Шаран у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, українцям залишилось провести лише одну гру в рамках кваліфікації до ЧС-2022. У виїзному матчі проти Боснії та Герцеговини команді Петракова потрібно перемагати, щоб гарантувати собі другу сходинку у групі D. Поєдинок відбудеться 16 листопада.

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