"Звичайно, ми незадоволені результатами. Президент теж незадоволений, ми хотіли краще закінчити цей футбольний рік, хоча б на 2-3 позиції вище. Але що сталося, те сталося.

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Президент і я вирішили, що потрібно трохи омолоджувати склад, підтягувати гравців молодіжки. Розумію, що вони не всі можуть відразу заграти, але однозначно потрібно робити якісь кроки, щоб у майбутньому Олександрія грала більш стабільно.

Нашу команду покинуть п'ять гравців. Я хочу спочатку поспілкуватися з гравцями, щоб їм це донести. Неправильно буде, якщо вони про це дізнаються з телевізора або інтернету. Може, хтось із них здогадується, це така справа", – поділився Шаран у коментарі телеканалу "Футбол 1".

Зазначимо, що Олександрія посідає восьме місце у чемпіонаті України, маючи 16 очок у активі.

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