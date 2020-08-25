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Шаран анонсував спаринги Олександрії під час перерви – клуб втримав ключового легіонера і чекає новачків

25 серпня 22:40 - Читать на русском
Шаран анонсував спаринги Олександрії під час перерви – клуб втримав ключового легіонера і чекає новачків
Володимир Шаран / Сайт Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про плани на тритижневу паузу.

"5 вересня буде спаринг із Зорею. Поїдемо до них в гості і зіграємо з ними. Також плануємо 30-31 серпня зіграти.

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Подивимося на результати кубкових поєдинків, можливо, вийде зіграти з кимось із Другої ліги, якщо у них буде якась перерва. Можливо, з Кременем або Гірником... Якщо не вийде, будемо грати з нашим молодіжним складом", – сказав Шаран у коментарі Футбол NEWS.

Також зазначається, що Олександрія підписала новий контракт з Каспарсом Дуброю, а найближчим часом повинна підсилитися кількома гравцями. Латвієць приєднався до команди минулого літа і відразу став основним – 2 асисти в 34 матчах.

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Теги
Олександрія Олександрія Володимир Володимир Шаран Каспарс Каспарс Дубра
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