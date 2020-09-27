"Хотів би привітати наших уболівальників, тому що вони зачекалися перемоги, а також нашого президента Сергія Кузьменка. Він робить все можливе для того, щоби люди раділи після гри, а ми теж після матчу мали в роздягальні чудовий настрій. Це найголовніше, адже ситуація була складною після двох поразок.

Провальний старт Йовічевіча у відеоогляді матчу Олександрія – СК Дніпро-1 – 4:1

Дуже хотіли перемоги над серйозним суперником. Команда у СК Дніпро-1 – дуже серйозна і ми знаємо, скільки в неї вклали під час міжсезоння. Звичайно, прийшов новий тренер, ми його прекрасно знаємо по роботі з Карпатами. Ми хотіли нав'язати свою гру, яка, може, комусь не подобається, але головне, що ми досягли переконливої перемоги.

Ми грали з двома нападниками, змінили тактичну схему і намагалися більше грати вперед. Після матчів, коли ми не забивали, хотіли агресивніше зіграти в атаці. Хотіли сьогодні забити для впевненості і, звичайно, перемогти", – розповів Шаран в ефірі Youtube-каналу Олександрії.

Зауважимо, цей матч став дебютним для Йовічевіча на посаді головного тренера СК Дніпро-1. Після 4-х турів його команда набрала лише одне очко та посідає 13 місце в таблиці. Олександрія – на 4-й позиції (6 пунктів).

Олександрія розгромила СК Дніпро-1 і зіпсувала повернення Йовічевіча в УПЛ