Шаран – про перемогу над Львовом: Олександрія прагне більшого

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився враженнями від перемоги над ФК Львів у матчі 24-го туру УПЛ.

"Дуже важлива перемога. Ми нарешті її дочекалися. Для нас Львів – незручний суперник. Дуже вдячний нашим хлопцям, що ми зуміли сьогодні виграти.

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Моментами грали досить непогано, я задоволений матчем. Але хочеться звичайно більшого. Я маю на увазі наші дії в атаці. В обороні начебто був порядок, окрім напруженої кінцівки. Мабуть, хлопці трохи боялися пропустити, прагнули зберегти переможний рахунок.

Поїздки до Львова завжди були непростими для нас. Але від цього більше приємно, що перемогли саме у цьому місті. Тим не менш, хочу побажати Львову успіхів у подальших матчах", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

Перемога закріпила Олександрію на третій сходинці турнірної таблиці. Підопічні Володимира Шарана випереджають найближчого суперника (Маріуполь) на 11 очок.

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