Шаран – про нагороду найкращому тренеру 2018: Для мене дуже важливо випередити таких тренерів, як Фонсека і Хацкевич

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував отримання нагороди найкращому тренеру УПЛ минулого року.

"Для мене це було дуже неочікувано. Думаю, що визнання важливе для кожного тренера. Донька не пропускає жодної нашої гри, сказала, що також заслуговує на нагороду, адже вона мені говорила, який склад ставити.

Шаран: Я запальний трудоголік і навіть під час відпустки думаю про команду

Хвилювання було, для мене це дуже важлива нагорода, я був приємно здивований коли мене визнали найкращим тренером року. Випередити таких тренерів, як Фонсека і Хацкевич – дуже важливий крок у моєму житті. Тепер потрібно працювати в Олександрії ще наполегливіше", – сказав Шаран в ефірі телеканалу Футбол 1.

Шаран – найкращий тренер УПЛ 2018 року, Фонсека та Хацкевич – у трійці