toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ДИНАМО

Шаран – про нагороду найкращому тренеру 2018: Для мене дуже важливо випередити таких тренерів, як Фонсека і Хацкевич

16:32 241 Читать на русском
Шаран – про нагороду найкращому тренеру 2018: Для мене дуже важливо випередити таких тренерів, як Фонсека і Хацкевич
Володимир Шаран / фото Анатолія Янголя

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував отримання нагороди найкращому тренеру УПЛ минулого року.

"Для мене це було дуже неочікувано. Думаю, що визнання важливе для кожного тренера. Донька не пропускає жодної нашої гри, сказала, що також заслуговує на нагороду, адже вона мені говорила, який склад ставити.

Шаран: Я запальний трудоголік і навіть під час відпустки думаю про команду

Хвилювання було, для мене це дуже важлива нагорода, я був приємно здивований коли мене визнали найкращим тренером року. Випередити таких тренерів, як Фонсека і Хацкевич – дуже важливий крок у моєму житті. Тепер потрібно працювати в Олександрії ще наполегливіше", – сказав Шаран в ефірі телеканалу Футбол 1.

Шаран – найкращий тренер УПЛ 2018 року, Фонсека та Хацкевич – у трійці

Теги
Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
55
хв
Бетіс
21:45
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук