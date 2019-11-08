Шаран – про матч із Сент-Етьєном: Це була найцінніша нічия, адже програвали 0:2

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився враженнями після матчу 4-го туру Ліги Європи проти Сент-Етьєна (2:2).

"Емоції переповнюють. Це була найцінніша нічия, адже програвали 0:2. Вчора дивилися Шахтар, раділи їхньому камбеку. Говорили в перерві, що все може трапитися.

Олександрія – Сент-Етьєн – 2:2 – відео голів та огляд матчу

У нас була перевага з початку матчу, були моменти, могли забити. Знали, як буде грати Сент-Етьєн. Добре, що перед цим матчем була зустріч з Маріуполем, який грав за цією ж схемою. Ми проявили характер. Я дуже задоволений. Це як перемога для нас. Результат важливий в плані психології. Боротьба триває.

Акцентували увагу на тому, що пропускаємо в першій половині першого тайму. Це хвилювання, хоча перший гол – це наслідок тактичної помилки. Таке буває. Але головне, що ми зібралися. Бракує в атаці декількох футболістів. Захищаємося ми непогано. Ми розуміли, що у них буде більшість в центрі поле з виходом Камара. Але його гол – дитячі помилки.

Коли команда пропускає першою не по грі – це удар по психології. Але я хвилювався за фізику. Запитав у перерві – будемо продовжувати пресинг або перейдемо на позиційну гру. Хлопці сказали, що витримають.

Олександрія у компенсований час врятувала нічию із Сент-Етьєном

Побачив, що в кінці першого тайму сили покидали команду. Але я приємно здивований – у другому таймі додали. Хлопці професіонали, і є фундамент, який заклали на зборах", – сказав Шаран в ефірі ТК Футбол.