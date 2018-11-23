Шаран – про формат УПЛ: Комусь вигідно, щоб Шахтар і Динамо грали між собою чотири рази

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився думкою щодо формату Прем'єр-ліги в сезоні 2019/20.

"Хотілося б 16 команд. Але є нюанси. Комусь вигідно, щоб Динамо і Шахтар грали між собою по чотири рази. Це продукт, який можна продати за кордон, на думку деяких функціонерів.

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Зараз є три претенденти на підвищення в класі: СК Дніпро-1, Металіст 1925, Волинь. Вони прагнуть і готові грати в УПЛ, як у фінансовому плані, так і за інфраструктурою, що відповідає всім вимогам.

Припустимо, перераховані клуби увійшли. Пройде рік. Чи будуть готові наступні команди зайти замість тих, що вилетять, потягнути фінансово і бути стійкими, а не тимчасовими правителями? Ось в чому питання, і тут є сумніви. А так – я за 16 команд", – цитує Шарана UA-Футбол.

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