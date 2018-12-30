Шаран – найкращий тренер УПЛ 2018 року, Фонсека та Хацкевич – у трійці

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращого наставника УПЛ за підсумками 2018 року.

Наставник Олександрії Володимир Шаран визнаний найкращим тренером УПЛ у 2018 році. Середній бал 47-річного наставника склав 4,38, повідомляє офіційний сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

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Друге та третє місця посіли Паулу Фонсека (4,24) та Олександр Хацкевич (4,16) відповідно.

До слова, Шаран в УПЛ 2018/19 аж 4 рази ставав найкращим тренером туру. Під його керівництвом Олександрія, яка у минулому чемпіонаті не потрапила у першу шістку та посіла лише 7 місце, у цьому сезоні йде на третій позиції, а відставання від Динамо складає лише 2 очки.

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