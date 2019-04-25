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Шаран – найкращий тренер 25 туру УПЛ

14:11 50 Читать на русском
Шаран – найкращий тренер 25 туру УПЛ
Володимир Шаран / Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран визнаний найкращим у 25 турі УПЛ.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Володимир Шаран був визнаний найкращим у 25 турі. Фахівець отримав середню оцінку 4,6.

Олександрія – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Його підопічні вдома мінімально перемогли Маріуполь (2:1) і стали ще на крок ближчими до бронзових нагород та прямої путівки у груповий етап Ліги Європи.

"Жовто-чорні" після 25 турів набрали 47 очок. Зоря відстає аж на 12 пунктів.

Теги
Володимир Шаран Володимир Шаран Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу Олександрія Олександрія
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