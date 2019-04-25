Шаран – найкращий тренер 25 туру УПЛ

Україна — 14:30 39
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Динамо – Шахтар як найгірший матч, український Ліверпуль і вщухання бронзової інтриги: підсумки 25-го туру УПЛ
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"Динамо розчарувало більше, ніж Шахтар". Зашморг для Мораєса, непереконливий Де Пена, або Чому УПЛ себе вичерпалаУкраїна — 13:30 2156
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"У ворота "гірників" подібний пенальті би не поставили", – Суркіс розкритикував арбітра матчу Динамо – ШахтарУкраїна — 10:09 1684
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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: чемпіонська перемога "містян", лінощі Погба, жахливий Де Хеа та прекрасний ЗінченкоАнглія — 03:00 5193
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Лаціо переміг Мілан та став першим фіналістом Кубка ІталіїІталія — 24 квіт 370