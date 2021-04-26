Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Володимир Шаран став найкращим тренером 23-го туру української Прем'єр-ліги. Фахівець отримав середній бал 4,4.

Забарний – найкращий гравець 23-го туру УПЛ

Нагадаємо, напередодні Олександрія на власному полі здолала Шахтар з рахунком 2:0 і перервала чотириматчеву безвиграшну серію. "Містяни" здобули перемогу над "гірниками" вперше за десять ігор один з одним – до цього Шахтар виграв у 6 поєдинках, а ще три матчі звів у нічию.

Перемога дозволила підопічним Шарана набрати 29 очок і піднятись на сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ.

Олександрія здобула історичну перемогу над Шахтарем – знекровлені "гірники" ризикують втратити другу позицію в УПЛ