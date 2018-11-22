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Шапаренко зацікавив Фенербахче

13:46 110 Читать на русском
Шапаренко зацікавив Фенербахче
Микола Шапаренко / фото: ФК Динамо

За прогресом півзахисника Динамо та збірної України Миколи Шапаренка пильно слідкують у чемпіонаті Туреччини.

Турецький Фенербахче зацікавлений у підписанні півзахисника київського Динамо Миколи Шапаренка, повідомляє Fotomac.

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За інформацією видання, скаути турецького клубу вже певний час стежать за грою хавбека в складі киян.

Про те, чи готовий Фенербахче вже в січні звернутися в Динамо з конкретною пропозицією щодо переходу гравця, наразі невідомо.

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Теги
Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Микола Шапаренко Микола Шапаренко Динамо Динамо Фенербахче Фенербахче Трансфери
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