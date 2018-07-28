Шапаренко зламав ніс та не зіграє проти Львова

Микола Шапараенко у матчі проти Ворскли / фото. М. Бочка

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко отримав пошкодження у матчі проти Ворскли та буде змушений пропустити поєдинок з ФК Львів.

Шапаренко зламав ніс у зіткненні із захисником Ворскли під час матчу першого туру УПЛ, в якому Динамо приймало Ворсклу (1:0), повідомляє Команда1.

У Львові Микола точно не зможе допомогти своїй команді.

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Відзначимо, що відбув свою дискваліфікацію захисник киян Микита Бурда та повернувся у загальну групу Денис Гармаш. Обидва футболісти зможуть зіграти проти львів'ян.

Окрім цього, новачок "біло-синіх" Сідклей полетів з командою у Львів та вже сьогодні може дебютувати у складі Динамо.

Нагадаємо, матч другого туру української Прем'єр-ліги між Львовом та Динамо відбудеться сьогодні, 28 липня. Початок матчу о 19:30.

Текстову онлайн-трансляцію матчу читайте на сайті "Футбол 24".

Львів – Динамо: анонс матчу УПЛ