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Шапаренко зламав ніс та не зіграє проти Львова

11:12 1177 Читать на русском
Шапаренко зламав ніс та не зіграє проти Львова
Микола Шапараенко у матчі проти Ворскли / фото. М. Бочка

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко отримав пошкодження у матчі проти Ворскли та буде змушений пропустити поєдинок з ФК Львів.

Шапаренко зламав ніс у зіткненні із захисником Ворскли під час матчу першого туру УПЛ, в якому Динамо приймало Ворсклу (1:0), повідомляє Команда1.

У Львові Микола точно не зможе допомогти своїй команді.

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Відзначимо, що відбув свою дискваліфікацію захисник киян Микита Бурда та повернувся у загальну групу Денис Гармаш. Обидва футболісти зможуть зіграти проти львів'ян.

Окрім цього, новачок "біло-синіх" Сідклей полетів з командою у Львів та вже сьогодні може дебютувати у складі Динамо.

Нагадаємо, матч другого туру української Прем'єр-ліги між Львовом та Динамо відбудеться сьогодні, 28 липня. Початок матчу о 19:30.

Текстову онлайн-трансляцію матчу читайте на сайті "Футбол 24".

Львів – Динамо: анонс матчу УПЛ

Україна2 тур

Львів - Динамо: Субота 28 липня 2018

Львів
до матчу
5
год
:
28
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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Львів - Динамо Головне Микола Шапаренко Микола Шапаренко Динамо Динамо
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