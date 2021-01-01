Півзахисник Динамо Микола Шапаренко пригадав, як опинився у київському клубі у 2015 році, коли перейшов з Маріуполя.

"Було більше конкретики з боку Динамо, більше зацікавленості. А в Шахтарі думали: "Та що, він і так до нас перейде. Навіть боротися за нього не будемо". Пам'ятаю, Ребров сказав в інтерв'ю, що клуб мною цікавиться.

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Зрозуміло, що я відразу не потрапив би у першу команду, але на мене розраховували. Мене запросили до Києва підписати контракт. Я приїхав, підписав, поїхав назад до Маріуполя. А це на поїзді 14 годин десь. Потім мені телефонують: "Приїжджайте, Шахтар хоче з вами поспілкуватись. А про що говорити, якщо у мене вже контракт? Сенс їхати?

Чи шкодував я колись через свій вибір? Ні. Це був усвідомлений, обдуманий перехід. Батько сказав, що грати мені, тому й вирішувати мені", – сказав Шапаренко у програмі "Трендець".

Нагадаємо, Шапаренко приєднався до Динамо у липні 2015 року. У поточному сезоні провів за киян 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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