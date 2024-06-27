Півзахисником збірної України та київського Динамо Миколою Шапаренком цікавляться в Серії А.

Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, на матчі збірної України проти Бельгії Шапаренка переглядав скаут римського Лаціо.

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За словами журналіста, 25-річний українець дуже подобається римському клубу, і є ймовірність, що сторони незабаром перейдуть до переговорів про можливий трансфер.

До слова, минулого сезону Шапаренко провів за Динамо 26 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 8 асистів. Також Микола відзначився голом та результативною передачею у складі збірної України на Євро-2024. Transfermarkt оцінює гравця в 9 мільйонів євро.

До слова, за підсумками минулого сезону Лаціо фінішував у турнірній таблиці Серії А на сьомій сходинці.

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