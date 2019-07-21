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Шапаренко зацікавив англійські гранди, – ЗМІ

17:34 820 Читать на русском
Шапаренко зацікавив англійські гранди, – ЗМІ
Микола Шапаренко / Фото ФК Динамо

Талановитий хавбек київського Динамо Микола Шапаренко потрапив на радари топових клубів Англії.

Серед претендентів на 20-річного гравця – Арсенал, Челсі і Манчестер Юнайтед, інформує CaughtOffside.

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Провідні клуби Туманного Альбіону стежили за прогресом півзахисника упродовж останніх місяців. "Аристократи" мали можливість оцінити рівень Шапаренка у протистоянні 1/8 фіналу цьогорічної Ліги Європи. У боротьбу за українського проспекта може втрутитися і Вест Хем, за який виступає Андрій Ярмоленко.

Джерело додає, що очікувати переходу у поточне трансферне вікно не варто, оскільки у молодого динамівця немає достатньої кількості ігор за збірну України, що створює проблеми для отримання робочої візи у Великобританії.

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Динамо Динамо Арсенал Арсенал Англія Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Динамо Київ Микола Шапаренко Микола Шапаренко Вест Хем Вест Хем Челсі Челсі
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