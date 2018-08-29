Шапаренко: Якщо вийшов на поле і не змінив рахунок, значить нічого корисного не зробив

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко поділився емоціями після матчу-відповіді проти Аякса в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів (0:0).

"Не вийшло реалізувати свої моменти. Якби реалізували, рахунок був би іншим. Грати завжди можна краще. Але свій вихід на поле не оціню ніяк, якщо вийшов і не змінив рахунок, значить нічого корисного не зробив", – цитує Шапаренка Dynamo.kiev.ua.

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Нагадаємо, в домашньому матчі-відповіді Динамо зіграло внічию з Аяксом (0:0) та вилетіло з Ліги чемпіонів, поступившись з загальним рахунком 1:3 за сумою двох поєдинків.

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