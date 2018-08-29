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Шапаренко: Якщо вийшов на поле і не змінив рахунок, значить нічого корисного не зробив

15:25 352 Читать на русском
Шапаренко: Якщо вийшов на поле і не змінив рахунок, значить нічого корисного не зробив
Микола Шапаренко / Футбол 24

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко поділився емоціями після матчу-відповіді проти Аякса в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів (0:0).

"Не вийшло реалізувати свої моменти. Якби реалізували, рахунок був би іншим. Грати завжди можна краще. Але свій вихід на поле не оціню ніяк, якщо вийшов і не змінив рахунок, значить нічого корисного не зробив", – цитує Шапаренка Dynamo.kiev.ua.

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Нагадаємо, в домашньому матчі-відповіді Динамо зіграло внічию з Аяксом (0:0) та вилетіло з Ліги чемпіонів, поступившись з загальним рахунком 1:3 за сумою двох поєдинків.

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Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 0
Аякс
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Динамо - Аякс Ліга чемпіонів Микола Шапаренко Микола Шапаренко Динамо Динамо
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