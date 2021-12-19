Шапаренко був визнаний гравцем місяця у складі "біло-синіх", повідомляє прес-служба клубу. Для Миколи це вже третя така нагорода за сезон (забирав він її ще у вересні та жовтні).

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Участь в опитуванні взяли 5800 вболівальників, а за 23-річного хавбека віддали свій голос 33% респондентів. Другим з відставанням у 10% фінішував Віталій Буяльський, трійку замкнув Георгій Бущан, а четверте й п'яте місця у Беньяміна Вербіча й Віталія Миколенка відповідно.

До слова, Микола Шапаренко у грудні відіграв усі матчі повністю (з Вересом, Бенфікою і Зорею) та відзначився результативною передачею в зустрічі з рівнянами.

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