– У тебе приємні спогади від матчів з Францією?

– Ми і програвали з великим рахунком, і внічию грали, добру гру показували. То все вже забулося. Є майбутнє – і ми повинні доводити, що буде далі.

Україна – Франція: Ребров оголосив заявку "синьо-жовтих" на стартовий поєдинок відбору ЧС-2026 – є серйозна втрата

– Тобто ти забув свій фантастичний гол у ворота Льоріса?

– Я не забув його, але то вже в минулому. Треба ще таке забивати.

– Можливо, це найкращий м’яч у твоїй кар’єрі?

– Один з найкращих.

– Після того голу були сльози. Які емоції зараз переживаєш, коли пригадуєш той момент?

– Нічого. Дуже приємно просто, адже то був мій перший гол за збірну, і такі емоції тоді були. Дуже приємно просто згадувати. Інколи мені трапляється це відео – просто приємно.

– Ти двічі ставав "Левом матчу" саме проти французів. У чому твій секрет? Можливо, в дитинстві замість молока пив якесь спеціальне французьке вино?

– Та ні, нема жодного секрету. Якось так вийшло, я не знаю.

– Яка збірна Франції сильніша – та, яка була в 2021 році, чи зараз?

– І та сильна, і зараз також. Дуже топові гравці. Дуже багато гравців з ПСЖ, який зараз, напевно, є одним з найкращих клубів світу. Там, в принципі, зібрані всі найкращі гравці світу. Топ-збірна.

– У нас є своя людина в ПСЖ. Забарний розказав, як проти кого грати?

– Так, підкаже, думаю.

– Ми порівняли збірні Франції. А якщо порівнювати збірні України: яка сильніша – та чи нинішня?

– Я ж кажу, і та була гарна збірна, і зараз теж гарна збірна. Зараз більше гравців виступають за кордоном. Думаю, з кожним роком все одно наша збірна ставатиме сильнішою й сильнішою.

– Як змінився з того моменту Микола Шапаренко?

– Та ніяк. Не знаю.

– Тобі комфортніше грати проти команд, які дають простір, як Франція, чи проти тих, хто ставить автобус, як, імовірно, це буде в матчі з Азербайджаном?

– Я б не сказав, що вони, напевно, ставитимуть автобус. Вони гратимуть удома, їх будуть гнати вболівальники. Але приємніше грати, коли дві команди грають у відкритий футбол.

– В чому може бути головна сила збірної України в протистоянні з Францією?

– В першу чергу, це компактність, щоб усі разом відпрацьовували в обороні, грали компактно і просто вірили в себе, що ми зможемо грати на рівних з такою Францією, і все.

– Якби ти зміг вкрасти одного гравця збірної Франції до нашої збірної на цей матч – кого б ти взяв?

– Мбаппе. А ще Барколя. Мені дуже подобається, як він грає. Дуже швидкий, технічний.

– Якби тобі запропонували, що ти знову станеш "Левом матчу" в грі з Францією, але рахунок буде 0:0 – ти б погодився?

– Ні, тільки перемога, – сказав Шапаренко у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться вже сьогодні, 5 вересня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Україна – Франція: анонс матчу відбору на ЧС-2026