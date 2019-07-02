Шапаренко: У новому сезоні Шахтарю буде нелегко

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко в ефірі ютуб-програми "Триндець" поділився очікуваннями від майбутнього сезону.

"Поки не хочеться, щоб мене бачили в якихось шоу. Хочу доводити все на полі. Так, частина роботи футболіста – давати інтерв'ю, в шоу виступати. Але поки потрібно закріпитися в Динамо, а потім вже все прийде.

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Наша молодь зміцніла, набралася досвіду, набили "шишки". Думаю, в цьому сезоні Шахтарю буде нелегко. Тим більше, що здійснили трансфери Караваєва, Кадірі, Соль відновився. Вважаю, у нас хороша команда", – сказав Шапаренко.

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