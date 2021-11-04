Півзахисник Динамо Микола Шапаренко отримав статус найкращого гравця "біло-синіх" за підсумками жовтня, повідомляє офіційний сайт киян.

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Минуого місяця Микола провів за команду Луческу 5 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами. На другій сходинці, за голосами фанів, опинився Денис Гармаш, а замикає трійку Віктор Циганков.

Нагадаємо, у ЛЧ Динамо майже втратило шанси на вихід з групи, а після 13-ти турів УПЛ кияни лідирують, випереджаючи Шахтар на три очки.

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